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Erhan TEKTEN - İstanbul (DHA)
Haber Giriş: 07.02.2020 - 10:55,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı! Bu akşam başlıyor

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Son dakika haberler... Meteoroloji'den İstanbul için kar ve buzlanma uyarısı! Bu akşam başlıyor

Meteoroloji, İstanbul'a kar ve buzlanma uyarısında bulundu. Meteoroloji'den yapılan son dakika uyarısına göre kar yağı bu akşam başlayacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda kar yağışının bu akşam saatlerinde başlayacağı kaydedildi.

Açıklamada, "Bu akşam saatlerinde İstanbul il genelinde yağmur şeklinde başlayacak olan yağışın akşam saatlerinden sonra karla karışık yağmur ve zamanla kar yağışına dönerek gece boyunca etkili olacağı ve güney sahillerinde 2-5 cm, kuzey ve iç kesimlerinde 5 ila 9 cm yerde örtü yapacağı tahmin ediliyor" denildi.

Uyarıda "Yarın sabah saatlerinde Avrupa Yakası'nda, öğleden sonra ise Anadolu Yakası'nda etkisini kaybetmesi beklenen kuvvetli kar yağışı ile hafta sonunda etkili olacak olan soğuk havanın, Pazartesi sabah saatlerine kadar başta buzlanma ve don olayının sebep olacağı ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" bilgileri yer aldı.

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