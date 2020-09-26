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DHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 12:56 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Meteoroloji'den fırtına uyarısı

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü Marmara bölgesinin batısına fırtına uyarısında bulundu.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan uyarıda, "Bugün öğle saatlerinden sonra Marmara'nın batısında (Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ) etkisini arttırması beklenen rüzgarın, gece saatlerine kadar güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer kısa süreli fırtına şeklinde (50-70 hamlesi 80 km/saat) esmesi beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

 

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