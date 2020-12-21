Son dakika haberler: Meteoroloji'den bölge bölge hava durumu uyarısı: Sağanak ve kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Türkiye genelinde hava yarın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri ile Kocaeli, Sakarya ve Antalya çevrelerinde yağış tahmin ediliyor.

KAR YAĞIŞI UYARISI

Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, İç Anadolu'nun güney ve doğusu ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması öngörülüyor. Muş, Bingöl, Bitlis, Siirt ve Şırnak çevreleri ile Diyarbakır ve Batman'ın doğusunda yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayının yanı sıra yer yer pus ve sis tahmin ediliyor.

Denizlerde ise fırtına beklenmiyor.