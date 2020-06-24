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HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Meteoroloji'den 7 kent için sağanak, dolu ve hortum uyarısı
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AA
Haber Giriş: 24.06.2020 - 15:11,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Meteoroloji'den 7 kent için sağanak, dolu ve hortum uyarısı

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Karadeniz Bölgesi'ndeki Kastamonu, Sinop, Çorum, Amasya, Samsun, Tokat ve Ordu için sağanak, dolu ve hortum uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Çorum'un kuzeyi, Amasya, Sinop ve Tokat çevreleri ile Kastamonu, Ordu ve Samsun'un iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli yağış ve dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, oluşabilecek hortum, sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı dikkatli ve tedbirli davranılması istendi.

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