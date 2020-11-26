Son dakika haberler: Meteoroloji o bölgeleri uyardı! Kar yağışı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığı mevsim normalleri civarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara’nın güneyi ve Kuzey Ege kıyıları ile Batı Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/sa) esecek.

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:



Ankara: Az bulutlu 10

İstanbul: Parçalı zamanla az bulutlu 14

İzmir: Az bulutlu 17

Adana: Çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmurlu 20

Bursa: Parçalı zamanla az bulutlu 15

Antalya: Parçalı ve az bulutlu 21

Samsun: Parçalı zamanla çok bulutlu 13

Trabzon: Parçalı çok bulutlu 12

Erzurum: Parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde az bulutlu 4

Diyarbakır: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu 13

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