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AA
Haber Giriş: 20.06.2020 - 16:21,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Meteoroloji 'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı

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Son dakika haberler: Meteoroloji 'den 4 il için sağanak ve dolu uyarısı
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Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğü, Karadeniz Bölgesi'ndeki illerden Kastamonu, Samsun, Amasya ve Tokat için sağanak ile dolu uyarısında bulundu.

Meteoroloji 10. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bugün Kastamonu ve Samsun'un iç kesimleri ile Amasya ve Tokat çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış ile dolunun etkili olacağı belirtildi.

Açıklamada, sel, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar ve doluya karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli davranması istendi.

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