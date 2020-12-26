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Haber Giriş: 26.12.2020 - 09:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor! İşte son hava durumu raporu

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Son dakika haberler: Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor! İşte son hava durumu raporu
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Son dakika haberi... Meteoroloji'nin son verilerine göre Marmara'nın Trakya bölümü, Ege ve Akdeniz'de şiddetli yağış bekleniyor. Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli esmesi bekleniyor. Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. İşte son hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Kıyı Ege, Antalya, Edirne, Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale çevreleri ile Isparta’nın güney kesimleri, Burdur’un doğu kesimleri ve Balıkesir'in batı ilçelerinin yağmur ve sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın Marmara ile Kıyı Ege’de güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-70 km/sa) olarak esmesi bekleniyor. İç ve doğu kesimlerde sis ve pus olayı ile birlikte buzlanma ve don olayı bekleniyor.

Son dakika haberler: Meteoroloji 3 bölgeyi uyardı: Şiddetli yağış bekleniyor İşte son hava durumu raporu

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde artması, özellikle batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor.

İŞTE İL İL HAVA DURUMU

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 13
İstanbul: Parçalı, yer yer çok bulutlu 18
İzmir: Çok bulutlu ve sağanak yağışlı 17
Adana: Az bulutlu 18
Antalya: Parçalı ve çok bulutlu sağanak yağışlı 18
Samsun: Parçalı bulutlu 18
Trabzon: Parçalı bulutlu 18
Erzurum: Az bulutlu eksi 4
Diyarbakır: Az bulutlu 9

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