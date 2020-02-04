Son dakika haberler... Mersin'de korkunç olay! Balıkçılar gördü, polise haber verdi
Mersin'in Mezitli Viranşehir Sahili açıklarında iki kişinin hareketsiz durduğunu gören balıkçılar durumu polise bildirdi. Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.
Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.
Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.
Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.
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