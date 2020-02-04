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DHA
Haber Giriş: 04.02.2020 - 14:11,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Mersin'de korkunç olay! Balıkçılar gördü, polise haber verdi

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Son dakika haberler... Mersin'de korkunç olay! Balıkçılar gördü, polise haber verdi

Mersin'in Mezitli Viranşehir Sahili açıklarında iki kişinin hareketsiz durduğunu gören balıkçılar durumu polise bildirdi. Kimliği henüz tespit edilemeyen iki kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Mersin'in Mezitli ilçesi Viranşehir sahili açıklarında avlanan balıkçı teknelerinin ağına 2 erkek cesedi takıldı. Balıkçılar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı'na bildirdi. İhbar üzerine bölgeye giden Sahil Güvenlik ekipleri, cesetleri denizden çıkararak otopsi için hastane morguna gönderdi. Yabancı uyruklu olduğu belirlenen cesetlerden birinin kimliği belirlenirken, diğerinin ise araştırıldığı ifade edildi.

Son dakika haberler... Mersinde korkunç olay Balıkçılar gördü, polise haber verdi

Cesetlerin, 25 Ocak tarihinde kaçak yollarla başka ülkelere gitmeye çalışan 6 kaçak göçmenin bulunduğu teknenin batması sonucu kaybolan kişilere ait olabileceği bildirildi.

Batan teknedeki 1 kişi sağ kurtarılmış, 5 kişi ise kaybolmuştu.

 

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