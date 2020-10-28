Son dakika haberler: Mersin'de kıyıda yüzen yunuslar ilgi odağı oldu
Mersin'in Silifke ilçesinde balık sürüsünü takip ederek, kıyıda yüzen yunuslar, denize giren vatandaşların ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
İlçeye bağlı Kum Mahallesi'nde serinlemek için denize girenler, yunusları yanı başında görünce şaşkınlık yaşadı. Avlanmak için lüfer sürüsünü kovalayan yunuslar, sürünün ardından sahil şeridine kadar geldi. Bu sırada çevrede yüzen vatandaşlar tarafından görülen yunuslar ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle