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Adnan AÇIKGÖZ/MERSİN (DHA)
Haber Giriş: 28.10.2020 - 16:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Mersin'de kıyıda yüzen yunuslar ilgi odağı oldu

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Son dakika haberler: Mersin'de kıyıda yüzen yunuslar ilgi odağı oldu
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Mersin'in Silifke ilçesinde balık sürüsünü takip ederek, kıyıda yüzen yunuslar, denize giren vatandaşların ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İlçeye bağlı Kum Mahallesi'nde serinlemek için denize girenler, yunusları yanı başında görünce şaşkınlık yaşadı. Avlanmak için lüfer sürüsünü kovalayan yunuslar, sürünün ardından sahil şeridine kadar geldi. Bu sırada çevrede yüzen vatandaşlar tarafından görülen yunuslar ilgi odağı oldu. Yunuslar vatandaşların arasında yüzerken, lüferlerin de kaçtığı anlar cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Son dakika haberler: Mersinde kıyıda yüzen yunuslar ilgi odağı oldu


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