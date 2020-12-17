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Haber Giriş: 17.12.2020 - 14:00 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi hakkında karar

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Son dakika haberler: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi hakkında karar
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İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.

CHPli üye Deniz Karakurt Menemen Belediyesi Başkan Vekili olarak belirlendi
CHP'li üye Deniz Karakurt Menemen Belediyesi Başkan Vekili olarak belirlendi
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