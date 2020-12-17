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Son dakika haberler: Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçimi hakkında karar
İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
İzmir 2. İdare Mahkemesi, Menemen Belediye Başkan Vekilliği seçiminde kura çekiminin "usule aykırı şekilde gerçekleştirildiği" gerekçesiyle yapılan başvuru üzerine yürütmeyi durdurma kararı verdi.
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