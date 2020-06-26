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Haber Giriş: 26.06.2020 - 12:57,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Meclis'te bir milletvekilinde koronavirüs tespit edildi

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TBMM’de koronavirüs vaka sayılarında son günlerde artış yaşanıyor. CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, Meclis’te HDP’li bir milletvekilinde de virüs tespit edildiği öğrenildi.

CNN Türk muhabiri Ünal Kaya'nın aktardığı bilgilere göre, TBMM'de vaka sayılarında artış yaşanıyor. Günde 400 testin yapıldığı Meclis'te HDP'li milletvekilinde koronavirüs tespit edildi.

Meclis yönetiminin milletvekili ile temaslı bulunanların test yapmalarını istediği belirtildi.

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