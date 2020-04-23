Son dakika haberler... Meclis’te 23 Nisan özel oturumu

TBMM Genel Kurulu, Meclisin açılışının 100. yılı ile 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında özel gündemle toplandı.

Şentop, İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından günün anlam ve önemine ilişkin konuşma yaptı.

TBMM Genel Kurulundaki özel birleşimi, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, eski TBMM Başkanı Mustafa Kalemli ile bürokratlar da izledi.

Genel Kurula, liderlerden ilk olarak MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geldi.

Genel Kurulda, Kovid-19 salgınıyla mücadele kapsamında alınan önlemler nedeniyle milletvekilleri, Meclis çalışanları ve gazeteciler maske taktı.

Milletvekili sıraları ile izleyici locaları, sosyal mesafe kuralı gereği birer koltuk boş bırakılarak düzenlendi.

"SALGIN NEDENİYLE BAZI KISITLAMALARA GİTTİK"

Meclis Başkanı Mustafa Şentop’un konuşması şöyle:

Türkiye Büyük Millet Meclisi'mizin 100 açılış yıl dönümünü ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı aziz milletimize, yüreğinde Türkiye sevgilisi bulunan tüm dostlarımıza kutlu olsun.

Sözlerimin hemen başında bir hususu ifade etmeyi lüzumlu görüyorum. TBMM'nin 100. açılış yıl dönümünü, milletimizin yoğun katılımıyla meydanlarda, milyonlarca vatandaşımızla kutlamayı arzu ediyorduk. Fakat ülkemizi de etkileyen küresel salgın sebebiyle bazı sınırlamalara gitmek, bu kutlu yıl dönümü için planladığımız kutlamaları ileri bir tarihe ertelemeyi bize mecbur kıldı. İnşallah bir süre sonra bu zorluğun da üstesinden gelecek, ve bu yıl içerisinde TBMM'nin açılışını 100. yıl dönümünü planladığımız kapsamda ve yoğun etkinlikler kutlayacağız.

Yüz yıl önce, cephedeki askerinin yarasına tentürdiyot bulamadığı için naftalin basan Türkiye, bugün küresel salgın karşısında çaresiz kalan devletlere tıbbi yardımda bulunmaktadır.

Yüz yıl önce ve tamamen tükendiği varsayılan bir dönemde azim ve kararlılığıyla ayağa kalkan, adeta küllerinden yeniden doğan Türkiye, bugün daha güçlü, daha coşkulu ve daha diridir.

Milletimizin her bir ferdinin göğsünü kabartacak büyük ve önemli bir gündür. Bundan tam 100 yıl önce, milletimiz esir olma tehdidi ile karşı karşıyaydı.

19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa Samsun’a çıktığında tablo buydu.

Hesaplayamadıkları husus aziz milletimizin esarete boyun eğmeyen tabiatıydı.

Tarih, yarını inşa etmenin kaynağıdır.

Milli mücadele sadece bir hatıra değildir.

Küllerinden doğan Türkiye bugün daha diridir.

Bugün bu Meclis'e emek verenlere şükran günüdür.

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