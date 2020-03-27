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AA
Haber Giriş: 27.03.2020 - 12:01,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Müfredat kapsamı güncellendi... Bakan Selçuk: YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsun

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Son dakika haberler... Müfredat kapsamı güncellendi... Bakan Selçuk: YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsun
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) sorulacak soruların müfredat kapsamıyla ilgili güncellemeye gitti. MEB'in güncellemesine göre 25-26 Temmuz'daki YKS'de 9, 10 ve 11. sınıf müfredatının yanı sıra 12. sınıfın birinci döneminden sorular sorulacak. 12'nci sınıf öğrencileri, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da "YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz. YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar." mesajını paylaştı.

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

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BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.

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