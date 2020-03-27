Son dakika haberler... Müfredat kapsamı güncellendi... Bakan Selçuk: YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz rahat olsun

MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı, ÖSYM Başkanlığına YKS için soru hazırlamada dikkate alması gereken müfredat kapsamını güncelleyen yazıyı gönderdi.

Buna göre, YKS'de üniversite adayları, 9, 10 ve 11'inci sınıf müfredatlarına ek olarak 12'nci sınıf öğretim programlarının sadece birinci döneminden sorumlu olacak.

YKS, 25-26 Temmuz'da gerçekleştirilecek.

BAKAN SELÇUK: ÖĞRENCİLERİMİZ RAHAT OLSUN

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, da Twitter hesabından şu açıklamayı yaptı:

YKS'ye hazırlanan öğrencilerimiz de rahat olsunlar.

YÖK ve ÖSYM Başkanlığımız ile koordineli bir şekilde tüm önlemleri alıyoruz.

Buna göre 12. sınıf öğrencilerimiz; 9., 10., 11.sınıf müfredatlarına ek olarak 12. sınıf derslerinin sadece birinci döneminden sorumlu olacaklar.