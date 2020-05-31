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DHA
Haber Giriş: 31.05.2020 - 11:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... MEB duyurdu! Açık Öğretim sınav tarihleri belli oldu

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Son dakika haberler... MEB duyurdu! Açık Öğretim sınav tarihleri belli oldu
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Milli Eğitim Bakanlığı, Açık Öğretim Kurumları Sınavı'nın 25-26 Temmuz'da yapılmasının kararlaştırıldığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada "Açık Öğretim Ortaokulu, Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi ve Açık Öğretim İmam Hatip Lisesinin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 2’ inci dönem sınavlarının; Açık Öğretim Kurumları Sınavlarının “teknik hazırlık” süresinin 30 gün olması ve sınav takvimindeki gelişmeler nedeniyle, 25-26 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması kararlaştırıldı" denildi.  

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