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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)
Haber Giriş: 15.12.2020 - 10:57 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Mazot dökülen TEM'de zincirleme kaza

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Son dakika haberler: Mazot dökülen TEM'de zincirleme kaza
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Düzce’de, TEM yolunda yola dökülen mazot nedeniyle 4 otomobil çarpıştı. Kazada hafif yaralanan sürücülere, ambulansta müdahale edildi.

Kaza, saat 08.00 sıralarında TEM yolu Büyük Melen Köprüsü mevkisinde meydana geldi.

Son dakika haberler: Mazot dökülen TEMde zincirleme kaza

Yola dökülen mazot nedeniyle Ankara yönüne giden Hakan G.'nin kullandığı 34 ZK 6074 plakalı, Yavuz Y. yönetimindeki 35 ACG 359 plakalı, Mustafa B.'nin kullandığı 34 BTP 062 plakalı ve Yusuf K. yönetimindeki 34 DP 677 plakalı otomobiller kayarak çarpıştı.
Son dakika haberler: Mazot dökülen TEMde zincirleme kaza

Kazada sürücüler, hafif yaralanırken, ihbarla gelen sağlık ekiplerinin ambulansta muayenesinin ardından hastaneye gitmedi. Kaza nedeniyle TEM yolunun Ankara yönünde uzun araç kuyruğu oluştu.
Son dakika haberler: Mazot dökülen TEMde zincirleme kaza

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