Son dakika haberler: Maske takmayı öğrenemedik! Çenede,düğmede,kolda, kafada...

Koronavirüsle mücadelede çalışmaların sonuç vermesi sonrası, normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte vatandaşların çeşitli önlemleri alarak sokağa çıkabileceği açıklanmıştı. Bu önlemlerin başında da virüsten korunma adına faydası kanıtlanmış, uzmanlarca da önerilen maske takma gerekliliği geliyor. Ancak tüm bunlara rağmen dün Taksim ve İstiklal Caddesi'nde sokağa çıkan vatandaşların birçoğunun gerekli önlemleri almadığı ve maskesiz dolaştığı görüldü.

BÖYLE KORUMAZ

Maske takmadan sokağa çıkanların yanı sıra birçok kişinin de yanlarındaki maskeyi amacına uygun olarak kullanmadığı görüldü. Kimi vatandaşlar maskeyi boynuna astı ya da elinde taşıdı, kimisi başına geçirdi, bir kişi ise maskeden papyon yapıp koluna taktı. Uzmanlarca yapılan bütün uyarılara rağmen hiçbir önlem almadan sokağa çıkan vatandaşlar hem kendi hem de diğer insanların sağlıklarını tehlikeye attı.