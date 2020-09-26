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DHA
Haber Giriş: 26.09.2020 - 14:44 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Maske takmadığı için sağlık çalışanlarını darp etmişti... Tutuklandı!

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Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'nde sağlık çalışanını, darp eden şüpheli Furkan T. "Kasten yaralama" suçundan tutuklandı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi'nde, bir yakınını hastaneye getiren Furkan T., maskesini düzgün takmadığı için hasta bakıcı olarak görev yapan Rıfat Babayiğit tarafından uyarıldı. Kendisini uyaran sağlık çalışanı ile tartışmaya başlayan Furkan T., Babayiğit'i darp etmeye başladı.

Kavga güçlükle diğer vatandaşlar tarafından ayrılırken, kaş ve göz bölgesinden yaralanan Babayiğit ameliyata alındı. Sağlık çalışanını darp eden Furkan T. ise polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak karakola götürdü.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan saldırgan, Çağlayan Adliyesi'ne sevk edildi. Furkan T., "kasten yaralama" ve "ölümle tehdit" suçundan tutuklanma talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Furkan T., "kasten yaralama" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Çapada dehşet anları Sağlık çalışanı ameliyata alındı...
Çapa'da dehşet anları! Sağlık çalışanı ameliyata alındı...
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