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Gülseli KENARLI-Halili YILMAZ-Harun UYANIK-Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL DHA
Haber Giriş: 08.05.2020 - 23:05,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Marmaray'da bir ilk yaşandı

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Son dakika haberler: Marmaray'da bir ilk yaşandı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Marmaray'dan geçiş yapacak olan ilk yurtiçi yük trenini Söğütlüçeşme istasyonunda karşıladı. Karaismailoğlu ve beraberindekiler burada trene binerek yola çıktı. Tren, saat 22.40 sıralarında Marmaray'dan geçti.

Son dakika haberler: Marmarayda bir ilk yaşandı

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