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Köksal USTAOĞLU/AKÇAABAT(Trbazon), (DHA)
Haber Giriş: 18.11.2020 - 12:42 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Markette ‘vertigo krizi’ geçiren kasiyeri son anda tuttu

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Trabzon’un Akçaabat ilçesinde, halk arasında ‘baş dönmesi’ olarak bilinen ‘vertigo krizi’ geçiren kasiyer Seda Şentürk (32), yere düşmekten market müdürünün ani hamlesiyle son anda kurtuldu. O anlar marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

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  • Markette ‘vertigo krizi’ geçiren kasiyeri son anda tuttu
  • Markette ‘vertigo krizi’ geçiren kasiyeri son anda tuttu
  • Markette ‘vertigo krizi’ geçiren kasiyeri son anda tuttu
  • Markette ‘vertigo krizi’ geçiren kasiyeri son anda tuttu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

İlçede bir zincir marketin şubesinde kasiyer olarak çalışan Seda Şentürk, müşteriden aldığı ürünleri kasada okuttuğu sırada, bilinmeyen nedenle "Bana bir şey oluyor” diyerek fenalaştı. Market müdürü Fatih Topal, ani bir refleksle, başını tutan Şentürk’e müdahale ederek, son anda yere düşmesini engelledi. Çağırılan sağlık ekibinin ilk müdahalede bulunduğu Şentürk, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yapılan muayenesinde halk arasında ‘baş dönmesi’ olarak da bilinen ‘vertigo krizi’ geçirdiği tespit edilen Seda Şentürk, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Olay anı ise marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, bir anda fenalaşan Seda Şentürk’ün baygınlık geçirdiği, yere düşeceği sırada da market müdürünün aniden müdahale ettiği görülüyor.

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