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DHA
Haber Giriş: 05.06.2020 - 09:08,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Mardin'de operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi

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Son dakika haberler... Mardin'de operasyon: 2 terörist etkisiz hale getirildi
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İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada şöyle denildi:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Mardin Ömerli ilçesi kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı koordinasyonunda, Jandarma Özel Harekat, Jandarma Komando ve Güvenlik Korucularının katıldığı operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte;

- (2)adet M-16 P. Tf.

- (60) adet M-16 Fişeği

- (8)adet şarjör

- (2 )adet el bombası

- (1)adet şemsiye

- (1) adet palaska

- (1) adet şarjörlük

- (1)adet telsiz

- (1) adet pil bloğu ele geçirilmiştir.

Bölgede operasyon devam etmektedir.

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