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Nezir GÜNEŞ/MAZIDAĞI (Mardin) (DHA)
Haber Giriş: 09.02.2020 - 09:58,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler... Mardin’de çok acı olay: 3’ü çocuk 4 ölü

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Son dakika haberler... Mardin’de çok acı olay: 3’ü çocuk 4 ölü

Mardin'den gelen son dakika haberi yürekleri burktu. Mardin'in Mazıdağı ilçesinde bir evde çıkan yangında Nisan Tur (34) ile 1 ila 7 yaşları arasındaki 3 kızı yaşamını yitirdi.

Mazıdağı ilçesinde dün gece saatlerinde Tur ailesinin oturduğu evde yangın çıktı. Evde bulunan Nisan Tur ile kızları Miran, Lorin ve Ecrin, yangına uykuda yakalandı. Komşuların ihbarı üzerine adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Evde inceleme yapan ekipler, Nisan Tur ile çocukları Miran, Lorin ve Ecrin'in cansız bedenleriyle karşılaştı. Anne ve 3 kızının cenazeleri, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi yapılmak üzere Mardin Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Bu arada, yangın sırasında baba Yunus Tur'un işte olduğu belirtildi.

 

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