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GeriGündem Son dakika haberler: Manisa'da korkunç olay! Eşini silahla vurdu... 7. kattan atladı
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Haber Giriş: 17.11.2020 - 12:26 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Manisa'da korkunç olay! Eşini silahla vurdu... 7. kattan atladı

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Son dakika haberler: Manisa'da korkunç olay! Eşini silahla vurdu... 7. kattan atladı
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde bir kadın boşanma aşamasında olduğu eşini vurduktan sonra kendisini 7. kattan boşluğa bırakarak intihar etti.

Olay dün gece Manisa’nın Akhisar ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Nevin D. (56), boşanma aşamasında olduğu öğrenilen eşi Cengiz D. (54)’yi silahla vurdu. Vücudunun çeşitli yerlerine 3 kurşun isabet eden Cengiz D. Ağır yaralanarak yere yığıldı.

Nevin D. eşini vurduktan sonra olay yerinden uzaklaşırken, ağır yaralanan Cengiz D. önce Akhisar Devlet Hastanesine ardından Manisa Şehir Hastanesine kaldırıldı. Eşini vurduktan sonra bir binanın 7. katından atlayan Nevin D. ise hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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