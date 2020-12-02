Son dakika haberler: Manisa'da kahreden kaza... O anlar kamerada

Kaza, 29 Kasım'da Gaziler Mahallesi 535 Sokak'ta meydana geldi. Yolun karşısına geçmeye çalışan Ayşe Kaymak'a, hızla gelen hafif ticari araç çartı, sürücü kaçtı. Ambulansla Salihli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.



Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çarpan araç ile sürücünün bulunması için çalışma başlattı. Ayşe Kaymak'a çarpan aracın 45 RG 301 plakalı ekmek dağıtım aracı, sürücüsünün ise Mustafa Aktürk olduğu tespit edildi. Ehliyetsiz olduğu ortaya çıkan Aktürk, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Kaza anı ise bir iş yerine ait güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.