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Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)
Haber Giriş: 29.02.2020 - 13:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler: Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği

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Son dakika haberler: Manisa'da geri dönüşüm tesisinde yangın paniği
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MANİSA'nın Yunusemre ilçesinde, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada yangın çıktı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen yangında, fabrikada zarar meydana geldi.

Menemen yolu üzerindeki Muradiye Orta Ölçekli Sanayii Bölgesi'nde bulunan, hurda atıkların geri dönüşümünün yapıldığı fabrikada, bakırların ayrıştırıldığı bölümde, saat 13.00 sıralarında yangın çıktı. Fabrika çalışanlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakikalık çalışması sonucu yangın, söndürüldü. 

Fabrikada zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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