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Haber Giriş: 23.02.2020 - 15:51,Son Güncelleme:/

Son dakika haberler.. Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi

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Son dakika haberler.. Manisa'da deprem! İzmir'de de hissedildi
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Manisa’nın Akhisar ilçesinde saat 15.40’da 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Deprem İzmir'de de hissedildi.

Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamaya göre, saat 15.40'taki deprem, yerin 7 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

 

 

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