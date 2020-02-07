Son dakika haberler: Manisa'da 4.0 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre, Manisa'nın Akhisar ilçesinde 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin yaklaşık olarak 10 kilometre derinlikte gerçekleştiği belirtildi.
Manisa'nın Akhisar ilçesinde 22 Ocak'ta meydana gelen 5.4 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntılar sürüyor. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı'nın verilerine göre bugün saat 09.31'de merkez üssü Akhisar ilçesi olan 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerin 9.98 kilometre derinliğinde olan deprem, Manisa kent merkezi ile ilçelerinde de hissedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin merkez üssünü Akhisar'ın kırsal Musalar Mahallesi, büyüklüğünü ise 3.7 olarak açıkladı.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) February 7, 2020
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Akhisar (Manisa)
Tarih-Saat : 07.02.2020, 09:31:34 TSİ
Enlem : 39.0146 N
Boylam : 27.8705 E
Derinlik : 9.98 km
Detay : https://t.co/sX34XEalmP@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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