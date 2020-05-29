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Haber Giriş: 29.05.2020 - 08:59,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

DETAYLAR GELİYOR...

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