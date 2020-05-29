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Son dakika haberler: Manisa'da 3.8 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan alınan son dakika bilgisine göre Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) May 29, 2020
Büyüklük : 3.8 (Mw)
Yer : Kirkagaç (Manisa)
Tarih-Saat : 29.05.2020, 08:40:08 TSİ
Enlem : 39.1101 N
Boylam : 27.7775 E
Derinlik : 7.02 km
Detay : https://t.co/ICgWPHtZC7@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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