Çağrı ÇALIŞKAN / İSTANBUL (DHA)
Haber Giriş: 14.02.2020 - 11:55,
Son dakika haberler: Maltepe'de korkutan yangın... Tahliye edildiler
İstanbul Maltepe'de 18 katlı binanın giriş katındaki restoranın bacasında yangın çıktı. Yoğun dumanın bina içine dolması nedeniyle katlarda bulunanlar tahliye edilirken, olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenenlere sağlık ekipleri tarafından ambulansta oksijen verildi.
DETAYLAR GELİYOR...
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle