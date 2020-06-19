Son dakika haberler: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 14:38'de 3.5 büyüklüğünde deprem maeydana geldi.
#Deprem— AFAD Deprem (@DepremDairesi) June 19, 2020
Büyüklük : 3.5 (ML)
Yer : Pütürge (Malatya)
Tarih-Saat : 19.06.2020, 14:38:47 TSİ
Enlem : 38.2595 N
Boylam : 38.7280 E
Derinlik : 7.01 km
Detay : https://t.co/0mC5QHcnvG@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
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