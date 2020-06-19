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Haber Giriş: 19.06.2020 - 14:52,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem

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Son dakika haberler: Malatya'da 3.5 büyüklüğünde deprem
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AFAD'dan yapılan son dakika açıklamasına göre Malatya'nın Pütürge ilçesinde, 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Malatya'nın Pütürge ilçesinde, saat 14:38'de 3.5 büyüklüğünde deprem maeydana geldi.

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