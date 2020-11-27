Son dakika.. Malatya'da 4.7 büyüklüğünde deprem.. Çevre illerden de hissedildi

Saat 11.27'de Malatya'nın Pütürge ilçesinde 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Deprem çevre illerde de hissedilirken, AFAD, depremin 6.94 kilometre derinlikte meydana geldiği duyurdu.

Elazığ'da kent merkezinde hissedilen deprem nedeniyle bazı vatandaşlar sokağa çıktı.

7 DAKİKA SONRA 3 BÜYÜKLÜĞÜNDE ARTÇI

Öte yandan saat 11.34’te de Malatya’nın Söğütlü-Pütürge ilçelerinde 3 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı gerçekleşti.

MALATYA BELEDİYE BAŞKANI GÜRKAN: OLUMSUZ HABER YOK

Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan depremin ardından şu açıklamayı yaptı:

"Belediyede mesaideydik. 4,7 şiddetinde bir deprem yaşadık. Depremi de hakikaten binada otururken baya şiddetli bir şekilde de hissettik. Ama şu ana kadar telefonla kurduğumuz ağlarda bir problem olmadı. Çatlaklarla ilgili hafif şeylerin olduğunu ifade ettiler. Allah'a şükür can ve mal kaybı olması noktasında olumsuz bir haber gelmedi. Ama diğer muhtarlarımızla da iletişim içindeyiz. Uluköy ilçemizde merkez üssü olduğu ifade ediliyor. Olumsuz bir şey olmadığını söylemek istiyorum."

Uluköy'de söz 250 kişilik nüfus söz konusu. Ahşap yapılarda çatlaklar yapıldığını, eski depremlerden etkilenen bazı çatlakların olduğunu merkezde de aynı şikayetler bize intikal etti. Ama olumsuz bir şey olmadığını ifade ettiler. Pötürge'de de arkadaşlarla görüştük, olumsuz bir şey gelmedi. Zaten bir 5 - 10 dakika önce oldu deprem.

(Deprem anında neredeydiniz?) Toplantı halindeydim ve aşağı yukarı bir 10 saniye civarında süren bir deprem oldu ve sallantı şiddetliydi. Burası tabi ikinci kat olması hasebiyle biraz daha hafif gibi geçti ama üst kattakiler daha fazla etkilendiklerini ifade ettiler.

MALATYA VALİSİ'NDEN AÇIKLAMA

Malatya Valisi Aydın Baruş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Pütürge merkezli depremin kent genelinde hissedildiğini belirtti. Baruş, tüm Malatyalılara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Baruş, "Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haber almadık. Jandarma ve AFAD ekipleri mahallelerle iletişim kuruyor. Şu ana kadar yansıyan olumsuzluk yok. Çalışmalarımız devam ediyor, biz de yakından durumu takip ediyoruz." dedi.

PROF. DR. PAMPAL: "BURADA KIRILMA OLURSA ÇOK DAHA BÜYÜK DEPREMLER BEKLİYORUZ"

Prof. Süleyman Pampal, CNN TÜRK canlı yayınında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Doğu Anadolu fayının tam ortasında yer alan bir bölge. Yakın zamanda biliyorsunuz Elazığ, Malatya'yı etkileyen bir deprem yaşadık. Maalesef can kayıpları da oldu. Çok büyük bir deprem olmaması şanstı. Çünkü burada daha büyük depremlere neden olabilecek parça var. 1875 yılında 7'den büyük yaratmış, 85 kilometre boyunda bir parçadır.

Büyük bir deprem olmaması şanstır. Adıyaman, Gölbaşı'na doğru olan kısım kırılmamış durumda. Kuzeyde Palu-Hazar segmenti kırılmamış durumda. Sivrice-Pötürge arası kırıldı. Bu ana depremin artçıları oluyor. Çevrede çok büyük olmayan faylar var, bunların kırılmasına bağlı olarak da bir takım 4,7 - 4,9 verildi galiba depremin büyüklüğü, depremlerin olması şaşırtmıyor bizi.

Bizi daha çok kaygılandıran, bu bölgenin güney batıya doğru, Adıyaman Gölbaşı, Gölbaşı Türkoğlu, Türkoğlu Hatay segmentleri var Doğu Anadolu fayının. Burada kırılma olursa çok daha büyük depremler bekliyoruz."

PROF. DR. ERSOY: "PERİYODİK DEPREMLER OLMAYA BAŞLADI"

Prof. Dr. Şükrü Ersoy da canlı yayında şu değerlendirmeyi yaptı:

"Vatandaşlar bunu çok hissettikleri için korkmuşlardır, eminim. Bu büyüklükteki bir depremin binayı yıkmaması gerekir, ancak 5.5 büyüklüğünden fazla olduğu zaman bu olabilir. Evden dışarı çıkınca da artçı depremlere karşı binalardan uzak olmaları gerekir.

Doğu Anadolu Fayı'nda periyodik depremler olmaya başladı. Bunlar daha büyük bir deprem oluşturma kapasitesi olduğundan bu depremler çok sürpriz olmuyor. Burada esas olan yapıları depreme dayanıklı hale getirmek, bizim için tek kurtuluş. Yıkıcı depremler eninde sonunda gelecektir, bundan kaçış yok.

4.7 büyüklüğündeki bir deprem, büyük depremin enerjisini almışsa bile bu çok küçük ölçüdedir, ama büyük deprem olabilir sinyali veriyor."

AFAD'DAN AÇIKLAMA

AFAD, Twitter hesabından "Geçmiş olsun Malatya. Pütürge ilçesinde meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." mesajını paylaştı.

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