MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Maçka 'dehşet' parkı! Bu kaçıncı vukuat
GeriGündem Son dakika haberler: Maçka 'dehşet' parkı! Bu kaçıncı vukuat
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
İSTİHBARAT SERVİSİ
Haber Giriş: 14.06.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Maçka 'dehşet' parkı! Bu kaçıncı vukuat

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Son dakika haberler: Maçka 'dehşet' parkı! Bu kaçıncı vukuat
Abone Olgoogle-news

Maçka Demokrasi Parkı’nda Dr. Süleyman Dönmezler’in kırık cam şişeyle saldırıya uğraması gündemdeki yerini korurken bir saldırı da dün sabaha karşı yaşandı. İki grup birbirlerine içki şişeleriyle saldırdı.

İstanbul’da doktor arkadaşlar Süleyman Dönmezler, Meltem Şen ve Deniz Öztürk perşembe akşamı 17.00 sıralarında Maçka Demokrasi Parkı’nda dehşeti yaşadı. Emrah Danışman, elindeki kırık içki şişesini Dr. Dönmezler’in, peş peşe boğazına sapladı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınan Dr. Dönmezler hayati tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımdan çıkarılan Dönmezler tedavisinin devamı için hastanenin kulak burun boğaz bölümüne sevk edildi.

Saldırganı gören İspark görevlisi Necdet Yıldırımer, “Gözlerinin içi kıp kırmızı olmuştu. Gözünü kan bürümüştü” ifadelerini kullandı.

BU KAÇINCI VUKUAT

Saldırının ardından Maçka Demokrasi Parkı’nda dün sabaha karşı da iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmanın ardından iki grup birbirlerine içki şişeleriyle vurmaya başladı. İki kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Kaçan diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
Dr. Süleyman Dönmezler ve arkadaşları parka İTÜ kapısından girdi. Daha sonra buradan 60 metre ileride saldırıya uğradı.

Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat

SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER
Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
Dr. Süleyman Dönmezler’in, Emrah Danışman tarafından saldırıya uğradığı yer tam olarak burası. Dr. Dönmezler’e kendisi gibi doktor arkadaşları Meltem Şen ve Deniz Öztürk yardım etti.

22 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR

Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat


Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
Sabaha karşı 2 grup sözlü atışmadan sonra içki şişeleriyle birbirlerine girdi. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada parkta bulunan bir sağlık görevlisi yaptı.

Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
Burası 36 dönümden oluşan Maçka Demokrasi Parkı’nın en yoğun olduğu bölgelerden biri. Özel güvenlik görevlileri burada yoğun bir şekilde devriye geziyor.

‘O PARKTA TACİZE UĞRADIM’

Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için Maçka Parkı’ndan geçmek istediği sırada bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını iddia etti. (DHA)

İBB’DEN BİSİKLETLİ ÖNLEM

Son dakika haberler: Maçka dehşet parkı Bu kaçıncı vukuat
İBB yetkilileri, parkın güvenliğine ilişkin Hürriyet’in soruları üzerine, şu bilgileri verdi: “Yaşanan olaylardan sonra devriye hizmetlerini etkinleştirmek adına 4 adet bisiklet ile 1 adet motosiklet park güvenliğine tahsis edilmiş olup, güvenlik personel sayısı arttırılmıştır.”

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle