Son dakika haberler: Maçka 'dehşet' parkı! Bu kaçıncı vukuat

İstanbul’da doktor arkadaşlar Süleyman Dönmezler, Meltem Şen ve Deniz Öztürk perşembe akşamı 17.00 sıralarında Maçka Demokrasi Parkı’nda dehşeti yaşadı. Emrah Danışman, elindeki kırık içki şişesini Dr. Dönmezler’in, peş peşe boğazına sapladı. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yoğun bakım servisine alınan Dr. Dönmezler hayati tehlikeyi atlattı. Yoğun bakımdan çıkarılan Dönmezler tedavisinin devamı için hastanenin kulak burun boğaz bölümüne sevk edildi.

Saldırganı gören İspark görevlisi Necdet Yıldırımer, “Gözlerinin içi kıp kırmızı olmuştu. Gözünü kan bürümüştü” ifadelerini kullandı.

BU KAÇINCI VUKUAT

Saldırının ardından Maçka Demokrasi Parkı’nda dün sabaha karşı da iki grup arasında kavga çıktı. Sözlü tartışmanın ardından iki grup birbirlerine içki şişeleriyle vurmaya başladı. İki kişi yaralandı, 2 kişi de gözaltına alındı. Kaçan diğer saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Dr. Süleyman Dönmezler ve arkadaşları parka İTÜ kapısından girdi. Daha sonra buradan 60 metre ileride saldırıya uğradı.



SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YER Dr. Süleyman Dönmezler’in, Emrah Danışman tarafından saldırıya uğradığı yer tam olarak burası. Dr. Dönmezler’e kendisi gibi doktor arkadaşları Meltem Şen ve Deniz Öztürk yardım etti.

22 GÜVENLİK GÖREVLİSİ VAR



Sabaha karşı 2 grup sözlü atışmadan sonra içki şişeleriyle birbirlerine girdi. Yaralılara ilk müdahaleyi o sırada parkta bulunan bir sağlık görevlisi yaptı.



Burası 36 dönümden oluşan Maçka Demokrasi Parkı’nın en yoğun olduğu bölgelerden biri. Özel güvenlik görevlileri burada yoğun bir şekilde devriye geziyor.

‘O PARKTA TACİZE UĞRADIM’

Yapımcı Elif Dağdeviren evine gitmek için Maçka Parkı’ndan geçmek istediği sırada bazı çocuklar tarafından sözlü ve fiziksel tacize uğradığını iddia etti. (DHA)

İBB’DEN BİSİKLETLİ ÖNLEM

İBB yetkilileri, parkın güvenliğine ilişkin Hürriyet’in soruları üzerine, şu bilgileri verdi: “Yaşanan olaylardan sonra devriye hizmetlerini etkinleştirmek adına 4 adet bisiklet ile 1 adet motosiklet park güvenliğine tahsis edilmiş olup, güvenlik personel sayısı arttırılmıştır.”