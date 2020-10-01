MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler... Lüks cipi taşıyan çekici devrildi! Trafik felç oldu
GeriGündem Son dakika haberler... Lüks cipi taşıyan çekici devrildi! Trafik felç oldu
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Alişan KOYUNCU-Nabi YAZICI - DHA - Fotoğraflar: İHA
Haber Giriş: 01.10.2020 - 19:16 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Lüks cipi taşıyan çekici devrildi! Trafik felç oldu

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Kocaeli'nin Derince ilçesi TEM Otoyolu geçişinde, üzerinde bulunan cip ile beraber devrilen çekiciye, hafif ticari araç çarptı. Çekicinin sürücüsü yaralanırken, kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

5
  • Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi, trafik felç oldu
  • Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi, trafik felç oldu
  • Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi, trafik felç oldu
  • Lüks cipi taşıyan kurtarıcı devrildi, trafik felç oldu
Haberle ilgili daha fazla fotoğraf için galeriyi ziyaret edin.

Kaza, saat 17.30 sıralarında TEM Otoyolu Derince Çenedere mevkisinde meydana geldi.

Kemal Topal yönetimindeki 34 BR 5767 plakalı çekici, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu üzerinde bulunan cip ile beraber devrildi. Bu sırada aynı yöne giden Zehit Kesit yönetimindeki 34 DE 4275 plakalı hafif ticari araç, devrilen çekiciye çarptı.

Kazayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan çekici sürücüsü Kemal Topal sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle