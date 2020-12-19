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Zeki GÜNAL- İstanbul DHA -
Haber Giriş: 19.12.2020 - 09:30 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Lüks araçta karpuz satışıyla gündem olmuştu! Yeni vukuatı sonrası harekete geçildi

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Son dakika haberler: Lüks araçta karpuz satışıyla gündem olmuştu! Yeni vukuatı sonrası harekete geçildi
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Son dakika haberi... Beyoğlu'nda lüks aracın ön bagajında karpuz satarak gündeme gelen İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi'nin kısıtlama sırasında polis aracında çektiği görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü soruşturma başlattı.

Hatemi hakkında adli işlem başlatılırken Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde bağlı ekip aracında görevli polis memuru görevinden uzaklaştırıldı.

POLİS ARACINDA İLERLERKEN SİREN ÇALDI

İranlı sosyal medya fenomeni Milad Hatemi daha önce lüks aracında karpuz satarken çekilen görüntüleriyle gündeme gelmişti. Hatemi, bu kez kısıtlama saatinde polis aracında görüntü çekip paylaştı. İranlı Milad Hatemi, polis aracında ilerlerken siren de çaldı.

POLİS MEMURU GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI


Görüntüler üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü inceleme başlattı. Emniyetten yapılan açıklamada, "Görüntülerin 17 Aralık'ta çekildiği, aracın Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne ait ekip aracı olduğu, Milad Hatemi isimli şahsın adli bir konu ile ilgili olarak ifadesinin alındığı, söz konusu görüntülerin bu işlemleri sonrasında çekildiği tespit edilmiştir. Görüntüleri çeken Milad Hatemi isimli şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, görevli polis Memuru da görevden uzaklaştırılmış, hakkında adli ve idari işlem başlatılmıştır" denildi.

Beyoğlu'nda lüks otomobilde 5 liraya karpuz sattı
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Son dakika haberler: Lüks araçta karpuz satışıyla gündem olmuştu Yeni vukuatı sonrası harekete geçildi

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