Son dakika haberler: Libya’da Hafter sivilleri bombaladı

Libya’nın Birleşmiş Milletler (BM) nezdindeki meşru temsilcisi Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne (UMH) bağlı birlikler, Terhune kentine ilerleyişini sürdürüyorken; gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halife Hafter’e bağlı milisler, sivilleri bombalaya devam ediyor. Başkent Trablus’un doğusundaki Tacura bölgesinde sahada çalışan ve yaralıları tedavi eden Dr. Hammam Hamid, düşen havan topu mermisi nedeniyle yaşamını yitirdi.

AIN ZARA’DA SİVİLLER BOMBALANDI: 5 YARALI

Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) UHM yetkililerinden elde ettiği bilgilere göre, Hafter milislerinin Ain Zara kasabasını bombalaması sonucu 5 kişi yaralandı. Yaralılar, Trablus Merkez Hastanesi’ne ve Abu Salim Hastanesi’ne nakledildi. Yetkililer, düşen havan topları nedeniyle maddi hasarın meydana geldiğini belirtti.