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Haber Giriş: 13.06.2020 - 09:07,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: LGS giriş bilgileri yayımlandı

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Son dakika haberler: LGS giriş bilgileri yayımlandı
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Son dakika haberine göre, LGS kapsamında yapılacak merkezi sınavın giriş bilgileri "www.meb.gov.tr" internet adresi ile e-okul üzerinden yayımlandığı belirtildi.

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, LGS kapsamındaki merkezi sınava girecek öğrenciler, sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgilerine Bakanlığın "//www.meb.gov.tr/" internet adresi ve e-Okul üzerinden ulaşabilecek.

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