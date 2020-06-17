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AA
Haber Giriş: 17.06.2020 - 08:22,Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Kuzey Irak'ta kara harekatı! Komandolarımız Haftanin'de

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Son dakika haberine göre; Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Haftanin bölgesine "Pençe-Kaplan Operasyonu" adıyla yeni bir harekat başlatıldığını, Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandoların hava hücum harekatıyla bölgeye intikal ettiğini bildirdi.

MSB'nin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Halkımızın ve hudutlarımızın güvenliğini tehdit eden PKK ve diğer terörist unsurları etkisiz hale getirmek maksadıyla; Hava Kuvvetleri, ateş destek vasıtaları, ATAK Helikopterleri, İHA ve SİHA’larla desteklenen komandolarımız, hava hücum harekatıyla bölgeye intikal etmişlerdir.” ifadesi kullanıldı.

Ayrıca, "Pençe-Kaplan Operasyonu; son zamanlarda karakol ve üs bölgelerimize artan taciz ve saldırı teşebbüsünde bulunan PKK ve diğer terörist unsurlara yönelik olarak uluslararası hukuktan doğan meşru müdafaa haklarımız çerçevesinde icra edilmektedir." paylaşımı yapıldı.

Bu arada MSB tarafından "Pençe-Kaplan Operasyonu"na ilişkin ilk görüntüler de paylaşıldı.

OPERASYON BAŞARIYLA SÜRÜYOR

MSB'den yapılan açıklamada "Hava hücum harekatı öncesinde bölgede konuşlu topçu birliklerimizce belirlenen hedefler yoğun şekilde ateş altına alınarak, tam isabetle vuruldu. #Pençe-Kaplan Operasyonu, planlandığı şekilde başarıyla sürüyor." ifadesine yer verildi.

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