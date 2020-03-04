Haber Giriş: 04.03.2020 - 09:01,
Son dakika haberler... Kuzey Irak'a hava harekatı: 9 terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Avaşin'de 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi.
Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada ''Irak kuzeyi Avaşin bölgesinde 4, Hakurk'ta 5 olmak üzere toplam 9 PKK'lı terörist, düzenlenen hava destekli operasyonla etkisiz hale getirildi. En son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar operasyonlarımız devam edecek'' denildi.
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