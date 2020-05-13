AA - Fotoğraf: İHA
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Son dakika haberler... Kuveyt'ten getirilen vatandaşların 36'sında Corona testi pozitif çıktı
Kuveyt'ten, yeni tip Corona Virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle Türkiye'ye getirilerek Tokat'ta karantinaya alınan vatandaşlardan 36'sında Covid-19 tespit edildi.
Kuveyt'ten 5 gün önce getirilen 291 Türk vatandaşının, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Mehmet Emin Tokadi ve Aydoğan Aydın Yurdu'ndaki karantina süreci devam ediyor.
Sağlık görevlilerince Covid-19 testi uygulanan vatandaşlardan 36'sının testi pozitif çıktı.
Covid-19 tanısı konan kişiler, 112 Acil Servis ekiplerince Tokat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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