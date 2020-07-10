Son dakika haberler... Kurban Bayramı'nda evde miyiz? Prof. Dr. Özlü'den dikkat çeken sözler...

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, CNN TÜRK'te Uğur Önver'in sorularını cevapladı.

Özlü'nün açıklamaları şöyle:

"BULAŞ ZİNCİRİ OLUŞABİLİR"

"Kurban Bayramı (Ramazan Bayramı'ndan) daha riskli. Riskleri şöyle sınıflandırabiliriz, aslında bayram gelmeden riskler başlıyor. Hayvan pazarları kurulmaya başlandı ya da başlanacak. Bu sırada tüm büyükşehirlere Anadolu'nun her yerinden hayvanlar getiriliyor, onlarla birlikte çok kişi büyükşehirlere geliyor, çadırlarda ya da hayvan pazarlarında konaklıyor. Şehirler arasında bir hareket oluyor. İkincisi pazar yerlerinde büyük bir yoğunluk oluyor. İnsanlar kurbanlık almak için gidiyor, genelde birden fazla kişi gidiyor, yoğunluklar oluyor. Orada bulaş zinciri oluşabilir.

"KESİM YERLERİ CİDDİ BİR RİSK KAYNAĞI"

Bayram günü kurban kesme yerleri hakikaten çok riskli, kalabalık yerler. İnsanlar sabırsız, aceleci olabiliyor. İşini bitirip gitmek istiyor. Bir hayvan için 6-7 kişi oluyor. Orada tedbirleri sağlamak çok zor ve hijyen de orada çok önemli hale geliyor. Sadece maske ve mesafe değil hijyen çok önemli orada.

Kesim yerleri ciddi bir risk kaynağı. Bence hayvan pazarlarından bence daha yoğun bir risk kaynağı.

"BUNU KONTROL ETMEMİZ ŞART"

Ramazan'da olduğu gibi bayram namazı ve bayram ziyaretlerine ilişkin de bir risk var. Kurban Bayramı'nda bir de davetler var. Evde yemekler pişiyor, konu komşu, dost, akraba sofralar kuruluyor. Bu biraz daha bir arada olmayı teşvik eden bir ortam oluyor. Bunu kontrol etmemiz şart. Kurul'da da önerilerim oldu ama bunu tamamen yok edemezsiniz ama riski azaltabiliriz.

Vekaletle kurban kesmeyi cazip hale getirmeliyiz. İnsanlar kendi kurbanlarını kendi satın alıp, kendi kesip, kendi hazırlaması riski artırıyor. O yüzden eğer bir firma ya da STK'ya vekaletle kurbanı keser, eti vatandaşa verebilir.

(Kurban Bayramı'nda evde miyiz?) Şu gün açıklansın demek beni aşan bir durum. Bayrama doğru tekrar risk değerlendirilmesi yapılacak. Genel bir kısıtlama-yasaklama gündemde yok ama illerde, il hıfzıssıhha kurulları gerek duyarlarsa böyle kısıtlamalar yapabilir, yetkileri var. İller sanıyorum bayrama yakın bir zamanda kendi durumlarını değerlendireceklerdir. Bir ilde enfeksiyon tırmanış halindeyse, o zaman bu ilde kurbanla ilgili sürecin eskisi gibi tekrarlanması sıkıntı yaratacak. Düşme trendindeyse o zaman yine bazı tedbirlerle, kontrollü şekilde bayram yapılabilir."