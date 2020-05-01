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DHA - AA
Haber Giriş: 01.05.2020 - 09:58,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kumrular Caddesi'ndeki terör saldırısının şüphelileri yakalandı

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Ankara'nın Kumrular Caddesi'nde 2011 yılında terör örgütü PKK tarafından bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen ve 5 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının şüphelileri İ.A. ile babası M.A. Diyarbakır'da yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda, 2011'de Kumrular Caddesi'nde bomba yüklü otomobille gerçekleştirilen, 5 kişinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı terör saldırısı ve aynı gün Güney Ekspres treninde bulunan patlayıcı madde ile engellenen terör eylemi ile ilgili şüphelilerden olan PKK/KCK terör örgütü üyesinin Diyarbakır'da olduğunun belirlendiği bildirildi.

Son dakika haberler... Kumrular Caddesindeki terör saldırısının şüphelileri yakalandı

PKK üyesinin Peyas Mahallesi'nde yaşayan babası M.A'nin yanında olduğu ve babasının kendisini sakladığının tespit edilmesi üzerine dün ikamet ettiği değerlendirilen iki adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şüpheli İ.A'nın söz konusu ikamette yakalanarak gözaltına alındığı belirtildi.

Son dakika haberler... Kumrular Caddesindeki terör saldırısının şüphelileri yakalandı

Adli mercilere sevk edilen terör örgütü üyesinin aynı gün tutuklanarak cezaevine teslim edildiği aktarılan açıklamada, "PKK/KCK silahlı terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve örgüt mensuplarının yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız ve kararlı bir biçimde vatandaşlarımızın güvenliği için tüm devlet kurum ve kuruluşları ile işbirliği içerisinde sürdürülmeye devam edilmektedir." ifadesine yer verildi.

Başkent’te dehşet
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