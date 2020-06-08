Son dakika haberler... Kritik toplantının ardından AK Parti Sözcüsü Çelik'ten önemli açıklamalar

Çelik'in açıklamaları şöyle:

Salgında tüm tedbirlere uyulması gerekiyor.

Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca kapsamlı bir sunum gerçekleştirdi.

Vefa Sosyal Destek Gruplarımıza tekrar teşekkürlerimizi iletiyoruz.

15.5 milyon ev ziyareti gerçekleşmiştir. Bu çok ciddi bir rekordur.

11 bin provokatif bilgi paylaşan hesap görülmüştür. Bunların çoğunun FETÖ kaynaklı olduğu görülmüştür.

Büyüklerimize her zaman vefamızı gösteririz.

Ayrıntılar geliyor...