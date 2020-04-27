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Haber Giriş: 27.04.2020 - 15:03,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

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Son dakika haberler... Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
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Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.

Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 14.50'de başladı.

Son dakika haberler... Kritik toplantı başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak

Toplantı, beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.

Gözler kabineden çıkacak kararda
daha fazla video için
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