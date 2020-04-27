DHA-AA
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Son dakika haberler... Kritik toplantı başladı! Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak
Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle başladı. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yapacak.
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Tarabya'daki Huber Köşkü'nde gerçekleştirilen kabine toplantısı saat 14.50'de başladı.
Toplantı, beşinci kez video konferans yöntemiyle yapılıyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Kabine Toplantısı'nın ardından açıklama yapması bekleniyor.
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