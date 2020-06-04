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AA
Haber Giriş: 04.06.2020 - 14:31,Son Güncelleme:

Son dakika haberler... Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı ağırlıyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Hükümeti Başbakanı Sarrac ile görüşüyor. Saat 16.00'da iki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.

Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.

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