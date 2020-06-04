Son dakika haberler... Kritik görüşme! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sarrac'ı ağırlıyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Libya Hükümeti Başbakanı Sarrac ile görüşüyor. Saat 16.00'da iki liderin ortak açıklama yapması bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın görüşmesi başladı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
Serrac'ı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne gelişinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay karşıladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Libya Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemesi bekleniyor.
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