Son dakika haberler... Ankara'da Esenboğa Havalimanı'nda koronavirüs alarmı

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TK 8VÇ sefer sayılı 132 yolcusu bulunan uçak, Ankara Esenboğa Havalimanı'na saat 10.29'da indi. Tahran-İstanbul seferini yapan uçaktaki yolcuların Sağlık Bakanlığının da koordinasyonunda Ankara Sağlık Müdürlüğü ve Bakanlık yetkilileri nezaretinde ön muayeneleri yapıldı.



İran'dan gelen ve ateşi sınır üstünde olan toplam 17 kişi şüpheli olarak değerlendiriliyor. Saat 12.30 itibarıyla Sağlık Bakanlığı ekipleri, ikinci bir kontrol için uçağa giriş yaparken tarama sürüyor.Uçaktaki yolculardan bazılarının İran'ın Kum kentinden geldiği belirtiliyor.

Koronavirüsün yayıldığı İran ile uçuşlara yönelik sınırlama getirilmişti. Ancak oradaki Türk vatandaşları için özel uçuşlar düzenleniyordu. Şu ana kadar uçak ve sefer bilgisiyle ilgili resmi bir açıklama yapılmadı.

Ayrıntılar birazdan...



