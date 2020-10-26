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İSTANBUL (AA)
Haber Giriş: 26.10.2020 - 10:47 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Koronavirüs dansı.. Esenyurt'taki skandal görüntülerin ardından flaş gelişme!

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Maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlenirken, iş yeri sahibine Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı     

Esenyurt'ta, maske ve sosyal mesafe kurallarına aykırı şekilde doğum günü partisi düzenlenen kafe, zabıta ekiplerince mühürlendi.

Alınan bilgiye göre, Koza Mahallesi 1163. Sokak'taki bir kafede, yabancı uyruklu kişilerin koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde eğlenirken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayınlanması üzerine, Esenyurt Kaymakamlığının talimatıyla polis ekipleri harekete geçti.     

Polis ekipleri, koronavirüs tedbirlerine aykırı şekilde parti düzenlenen söz konusu kafeye, zabıta ekipleriyle beraber gitti. Yapılan incelemenin ardından mekan, zabıta ekiplerince mühürlendi.     

Kafenin sahibi M.T, karakoldaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. M.T.'ye Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefetten 789 TL para cezası uygulandı.

Esenyurtta gece kulübünde skandal görüntüler
Esenyurt'ta gece kulübünde skandal görüntüler

Son dakika haberler: Koronavirüs dansı.. Esenyurttaki skandal görüntülerin ardından flaş gelişme


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