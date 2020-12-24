Son dakika haberler: Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor! Bakan Koca açıklama yapacak

Kritik Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıklama yapması bekleniyor. CNN TÜRK muhabiri Gülşen Coşkun canlı yayında detayları aktardı.

İşte Gülşen Coşkun'un aktardıkları:

Gündemde mutasyon tartışmaları olacak. Tüm dünya aslında bunu konuşuyor. Türkiye'de son durum ne? Mutasyonla ilgili olarak bundan sonra nasıl bir süreç izlenecek? Bu konu Bilim Kurulu'nun masasında olacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, eğer saatte bir değişiklik olmazsa 19.00'da açıklama yapacak. İngiltere'de bu mutasyon haberleri çıktıktan sonra hemen bazı önlemler alınmıştı. 20 Aralık gecesi İngiltere, Hollanda, Danimarka ve Güney Afrika'dan Türkiye'ye uçuşlar askıya alınmıştı.

Bir taraftan da Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü Koordinasyonu'nda da bazı konular üzerinde çalışılıyor. Bazı konular dediğim aslında mutasyon konusu. Türkiye'de bu durumda son durum ne?

KORONAVİRÜS AŞILARI NE ZAMAN GELECEK?

Bunun dışında gözümüz kulağımız aşı sürecinde. Aslında aşıların geçtiğimiz hafta gelmesi bekleniyordu. Henüz hala Türkiye'ye gelmedi. İşte bugün artık Türkiye'ye aşılar ne zaman gelecek? Bu tarihin de netleşmesi beklentiler arasında... Bakan Koca'nın bunu da açıklamasını bekliyoruz.

Daha önce de Bilim Kurulu üyeleri aşı özelinde bazı toplantılar yapmıştı. Aşı, önce sağlık çalışanları ve 65 yaş üstü vatandaşlara uygulanacak. Ne zaman başlayacak, ne zaman gelecek ve sonra ne zaman aşılama başlayacak? İşte bugün bu detayların da açıklanması bekleniyor.

BİLİM KURULU'NDAN YENİ TAVSİYE GELİR Mİ?

Bir taraftan tedbirler alınıyor, ek tedbirler alınacak mı? Vaka sayıları düşüyor mu yoksa artıyor mu, işte bunlar değerlendirilip buna göre tedbirler alınıyor. Bilim Kurulu'ndan yeni tavsiye gelir mi? Bunu da takipte olacağız.