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AA
Haber Giriş: 02.12.2020 - 12:27 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanıyor

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Son dakika haberler: Koronavirüs Bilim Kurulu 'aşı' gündemiyle toplanıyor
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Son dakika haberi... Koronavirüs Bilim Kurulu, saat 17.00'de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlığında "aşı" gündemiyle toplanacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın başkanlık edeceği Bilim Kurulu toplantısı saat 17.00'de video konferans yöntemiyle gerçekleşecek. 

Toplantıda, Kovid-19 aşı çalışmalarına ilişkin Türkiye ve dünyadaki gelişmeler, aşının kimlere yapılacağı ve öncelikli gruplar ele alınacak.

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