MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriSon dakika haberler: Konya'daki vahşette yeni gelişme! Eşinin boğazını kesmişti...
GeriGündem Son dakika haberler: Konya'daki vahşette yeni gelişme! Eşinin boğazını kesmişti...
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Muhammed SIDAL/BEYŞEHİR (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 05.12.2020 - 15:34 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Konya'daki vahşette yeni gelişme! Eşinin boğazını kesmişti...

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi

Son dakika haberi... Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), vücudunun 4 yerinden bıçaklayıp boğazını kesen Sabri Çiçek'in (21), önce duş aldığı sonra da polisi arayıp cinayeti itiraf ettiği ortaya çıktı. Sabri Çiçek (21) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 sokakta dört ay önce nikahlanan Ece ve Sabri Çiçek çiftinin yaşadığı dairede meydana geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesinin yanından 4 ay önce kaçarak inşaat işçisi Sabri Çiçek ile evlenmek için Beyşehir'e gelen Ece Çiçek arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çiçek, Ece Çiçek'in vücudunun dört ayrı yerine bıçak sapladığı, ancak ölmediğini düşünerek boğazını kestiği belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN DUŞ ALMIŞ

Cinayetin ardından önce duş alan sonra da balkona çıkarak polisi arayan Çiçek'in "Eşimi öldürdüm" diyerek ihbarda bulunduğu anlaşıldı.  Çiçek, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntımız da olduğu için tartışmaya başladık. Bir an cinnet geçirdim ve öldürdüm'' dediği öğrenildi.

Son dakika haberler: Konyadaki vahşette yeni gelişme Eşinin boğazını kesmişti...

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ 

Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), 4 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserak öldüren Sabri Çiçek (21) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. 

Kaçarak evlendiği 4 aylık eşinin boğazını kesti
daha fazla video için
False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle