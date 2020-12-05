Son dakika haberler: Konya'daki vahşette yeni gelişme! Eşinin boğazını kesmişti...

Olay, saat 22.00 sıralarında Yeni Mahalle 40658 sokakta dört ay önce nikahlanan Ece ve Sabri Çiçek çiftinin yaşadığı dairede meydana geldi. Samsun'un Vezirköprü ilçesinde yaşayan ailesinin yanından 4 ay önce kaçarak inşaat işçisi Sabri Çiçek ile evlenmek için Beyşehir'e gelen Ece Çiçek arasında tartışma başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Sabri Çiçek, Ece Çiçek'in vücudunun dört ayrı yerine bıçak sapladığı, ancak ölmediğini düşünerek boğazını kestiği belirtildi.

CİNAYETİN ARDINDAN DUŞ ALMIŞ

Cinayetin ardından önce duş alan sonra da balkona çıkarak polisi arayan Çiçek'in "Eşimi öldürdüm" diyerek ihbarda bulunduğu anlaşıldı. Çiçek, polise verdiği ifadesinde, "Eşimin elinde sürekli telefon vardı. Buna kızmıştım. Geçim sıkıntımız da olduğu için tartışmaya başladık. Bir an cinnet geçirdim ve öldürdüm'' dediği öğrenildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ



Konya'nın Beyşehir ilçesinde 4 ay önce evlendiği eşi Ece Çiçek'i (18), 4 yerinden bıçaklayıp, boğazını keserak öldüren Sabri Çiçek (21) ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.