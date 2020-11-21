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Atilla ATMACA/EREĞLİ (Konya), (DHA)
Haber Giriş: 21.11.2020 - 12:24 | Son Güncelleme:

Son dakika haberler: Konya'da kan donduran olay! Apartman boşluğunda bulundu

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Son dakika haberler: Konya'da kan donduran olay! Apartman boşluğunda bulundu
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Konya’nın Ereğli ilçesinde Ali İhsan Satık (70), oturduğu apartmanda boğazı kesilerek öldürülmüş olarak bulundu.

Boyacı Ali Mahallesi Anıt Caddesi’ndeki Sezdi Apartmanı'nda oturanlar, bugün saat 08.00 sıralarında yerde kanlar içerisinde erkek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Cesedi bulunan kişinin aynı apartmanda oturan Ali İhsan Satık olduğu belirlendi. Apartman ve olay yerinde yapılan incelemelerde, olayda kullanıldığı tahmin edilen kırık bir bıçak ile kan izlerini rastlandı. Ali İhsan Satık’ın boğazına aldığı 2 bıçak darbesiyle öldürüldüğü belirlenirken, cesedi otopsi için Ereğli Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis cinayeti işleyen kişi ya da kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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