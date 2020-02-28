Konteyner evlerin anahtarları teslim edilmeye başlandı

24 Ocak’ta meydana gelen 6.8’lik depremin yaraları sarılmaya devam ediyor.



Depremde evleri zarar gören ve çadır kentlerde kalan aileler için 5 noktada yapılması planlanan konteyner kentlerden oluşan geçici barınma merkezinin ikincisi de bitirildi.



Doğukent Mahallesi'ndeki 900 ailenin kalacağı konteynerlerden oluşan geçici barınma merkezinin geçtiğimiz hafta hizmete girmesinin ardından, Kırklar Mahallesi'ndeki de tamamlandı.



Kırklar Mahallesi’nde kurulumu tamamlan 456 ailenin kalacağı çift katlı konteyner evlerin anahtarları ailelere teslim edilmeye başlandı. İlk aşamada 40 aile geçici evlerinin anahtarlarını aldı. Aileler, konteyner evleri gezerek yetkililerden bilgi alırken, bugünden itibaren yerleşmeye başlayacakları kaydedildi.



Anahtarları teslim edilen çift katlı konteyner evlerini inceleyen depremzedelerden Zeynep Bilici, “Biz 4 çocuk, eşim ve ben 6 kişilik aileyiz. Konteyner evler güzel, beğendik ama bize biraz küçük.



Biran önce kendi evlerimizin yapılmasını istiyoruz"dedi.



Diğer depremzede ailelerde de, geçici barınma merkezi olarak yapılan evlerine bugünden itibaren taşınmaya başlayacaklarını belirterek, ilk andan itibaren her türlü ihtiyaçlarını karşılayan en üstten alta kadar herkese teşekkür etti.